Alkolenkerin krachte frontal gegen Pkw

UNTERWEITERSDORF. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B124 ist in der Nacht auf Sonntag eine Frau verletzt worden.

Die 50-Jährige aus Hagenberg war gegen 1:25 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Unterweitersdorf unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in den entgegenkommenden Pkw einer 20-Jährigen aus Linz krachte. Die 50-Jährige wurde durch die Rettung Gallneukirchen erstversorgt und musste verletzt in das UKH Linz gebracht werden. Ihr 22-jähriger Sohn, der sich auf dem Beifahrersitz befand und die 20-Jährige wurden nicht verletzt. Ein Alkotest verlief bei der 50-Jährige positiv. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Alkolenker in Steyregg gestoppt

In Steyregg konnte am Nachmittag zuvor ein Alkolenker aus dem Verkehr gezogen werden, bevor es zu einem Unfall kam. Der 51-Jährige aus St. Georgen an der Gusen wurde gegen 15:50 Uhr im Ortsgebiet Steyregg zu einer routinemäßigen Kontrolle angehalten.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

