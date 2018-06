Alkolenkerin krachte durch Brückengeländer - Zwei Verletzte

BRAUNAU. Eine 20-jährige Alkolenkerin ist Sonntagfrüh mit einem Pkw in Braunau am Inn mit 1,28 Promille Alkohol im Blut durch ein Brückengeländer gekracht.

Bild: FFW Braunau am Inn

Der Wagen stürzte in weiterer Folge rund drei Meter tief in einen Garten. Die Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht, teilte die oö. Polizei am Sonntag mit.

Als die junge Frau auf der Simbacher Landesstraße Richtung Simbach an einer Kreuzung links abbiegen wollte, kam sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachte durch ein Brückengelände. Dort stürzte das Auto rund drei Meter tief in einen Garten. Die FF der Stadt Braunau am Inn barg den Pkw.

Da es laut Polizei Unstimmigkeiten gab, wer von den beiden Insassen das Auto gelenkt haben soll, führten die Beamten mit beiden Personen einen Alkotest durch. Die Frau hatte 1,28 Promille und ihr Beifahrer 1,06 Promille Alkohol im Blut.

