Alkolenker verletzte sich, als er auf Kreuzung Notdurft verrichten wollte

BAD GOISERN. Kurioser Einsatz für die Rettungskräfte in Bad Goisern: Ein betrunkener Autofahrer hatte mitten auf einer Kreuzung angehalten, um sich zu erleichtern. Dabei verletzte sich der Mann.

Bild: APA

Der 70-Jährige aus Bad Goisern war am Dienstag gegen 18 Uhr - in alkoholisiertem Zustand - mit seinem Auto im Ortsteil Untersee unterwegs. Auf der Kreuzung Untersee/Arikoglstraße hielt der Lenker sein Fahrzeug an, weil ihn ein dringendes Bedürfnis plagte. Er blieb mit dem Pkw mitten auf der Kreuzung stehen und stieg aus. Darauf kam der Pensionist zu Sturz und verletzte sich am Kopf.

Sanitäter des Roten Kreuzes Bad Goisern versorgten den Verletzten an der Unfallstelle, danach wurde er in ein Spital gebracht. Dort wurde bei dem Mann ein Wert von 1,82 Promille festgestellt. Dem 70-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.

