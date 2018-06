Alkolenker rammte Mopedfahrerin: 15-Jährige tot

HOFKIRCHEN AN DER TRATTNACH. Ein 15-jähriges Mädchen ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Alko-Unfall im Bezirk Grieskirchen ums Leben gekommen.

Symbolbild Bild: (Weihbold)

Taufkirchen an der Trattnach trauert um ein erst 15-jähriges Mädchen: Die Jugendliche war in der Nacht auf Samstag gegen 0:45 Uhr gemeinsam mit zwei Burschen auf der Gemeindestraße Weng unterwegs, als es an der Kreuzung mit der B141 in der Ortschaft Weng, Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach, zu einem tödlichen Unfall kam.

Die drei jungen Mopedfahrer wollten die Bundesstraße unmittelbar vor einem herannahenden Pkw, gelenkt von einem 32-Jährigen aus Natternbach, überqueren. Während es die beiden Burschen, 15 und 16 Jahre alt, rechtzeitig auf die andere Straßenseite schafften, wurde die 15-Jährige seitlich links vom Pkw erfasst und etwa 110 Meter in Fahrtrichtung des Pkws in einen Grünenstreifen neben der Straße geschleudert.

Obduktion der Leiche angeordnet

Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Sie starb trotz Reanimationsversuchen durch die Notärztin noch an der Unfallstelle. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Ein beim 32-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,7 Promille, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntagmorgen mit. Die beiden Burschen auf den Mopeds waren ebenfalls alkoholisiert, sie hatten 0,64 Promille und 0,58 Promille Alkohol im Blut.

Es ist dies bereits der dritte tödliche Zweiradunfall an diesem Wochenende. Am Samstag starben auf Oberösterreichs Straßen zwei Motorradfahrer – Details dazu lesen Sie hier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema