Alkolenker prallte gegen Betonmauer

STÖFLING/TIMELKAM. Bei einem Unfall in Stöfling wurden zwei junge Männer unbestimmten Grades verletzt. Der Fahrer war alkoholisiert.

Der Alkolenker prallte gegen eine Betonmauer. Die Polizei nahm ihn den Füherschein ab. (Symbolfoto) Bild: FABS Foundation

Ein 24-Jähriger aus Frankenmarkt war in der Samstagnacht mit seinem Auto auf der Jochlinger Landesstraße Richtung Stöfling unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 25-Jähriger aus Neukirchen an der Vöckla. Im Ortsbereich von Stöfling (Gemeinde Timelkam) kam er aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen eine Betonmauer der Unterführung der Westbahnstrecke. Anschließend schlitterte der Pkw entlang der Betonmauer, überfuhr mehrere Straßeneinrichtungen und kam erst nach circa 200 Metern kurz vor der Unterführungsausfahrt mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Durch die Wucht der Kollisionen rissen die Hinterachse, die Auspuffanlage und mehrere Fahrzeugteile aus. Beide Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Beim Unfalllenker ergab der Alkomattest einen Messwert von 1,4 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Bei der unfallbedingten Verkehrsanhaltung wurde bei einem weiteren unbeteiligten Pkw-Lenker ebenfalls eine starke Alkoholisierung festgestellt. Hier ergab der Alkomattest einen Wert von rund 2,2 Promille. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.

