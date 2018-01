Alkolenker mit zwei Promille gegen Bäckerauto gekracht

MICHELDORF/ ST. AEGIDI. Den Führerschein los ist ein 22-jähriger Autofahrer aus Micheldorf nach einem schweren Unfall Samstagfrüh. Auch in St. Aegidi war ein Alkolenker in einen Unfall verwickelt.

Der 22-Jährige fuhr in betrunkenem Zustand gegen halb fünf Uhr früh auf der B 138 in Micheldorf Richtung Klaus. Der junge Mann geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das entgegenkommende Lieferfahrzeug einer 47-Jährigen aus Molln.

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, sie wurde vom Notarztteam Kirchdorf erstversorgt und in das Spital nach Kirchdorf gebracht.

Der 22-Jährige verzichtete auf ärztliche Versorgung. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Alkolenker prallte gegen Wirtschaftsgebäude

In St. Aegidi (Bezirk Schärding) kam ein alkoholisierter Autofahrer am Samstag von der Straße ab. Der 30-jährige Grieskirchner fuhr gegen zwei Uhr früh auf der Keßlastraße Richtung Neukirchen am Walde. Der Pkw kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Wirtschaftsgebäude.

Am Pkw entstand Totalschaden, das Gebäude wurde ebenfalls beschädigt. Der 30-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Passau gebracht. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

