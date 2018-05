Alkolenker mit 140 km/h in 70er-Zone unterwegs

Es wird Zeit die Strafen massiv zu verschärfen!

Ich fahre im Jahr über 60k Kilometer und solche Dodeln gibts leider viel zu viele. Sehe so etwas täglich und die meisten werden leider nichts erwischt!

Man sollte sich die Schweiz zum Vorbild nehmen dort traut sich keiner rasen weil die Strafen dort do hoch sind. Und in Italien wird bei mehrfachem oder schweren Vergehen das Auto beschlagnahmt und für einen guten Zweck versteigert, finde ich auch gut!