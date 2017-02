Alkoholisierte Frau ging auf Polizisten los

LINZ. Sehr aggressiv benahm sich eine alkoholisierte Frau am Montag in Linz. Sie trat mehrfach nach Polizeibeamten, die sie nur in ihre Wohnung bringen wollten.

(Symbolfoto) Bild: APA

Vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Linz sitzend und stark alkoholisiert wurde am Montag eine 59-jährige Linzerin von Polizisten angetroffen. Die Beamten wollten der Frau helfen und sie in ihre Wohnung bringen, die sich im benachbarten Wohnhaus befand.

Vor der Wohnungstür wurde die Dame um 21:15 Uhr aggressiv, schlug auf die Polizisten ein und trat nach ihnen. Ein Polizist erlitt dabei Kratzspuren an der Wange. Die 59-Jährige musste festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz verbracht werden. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen versuchte sie die Polizisten abermals zu treten, die jedoch ausweichen konnten.

Vor der Untersuchung durch den Amtsarzt wurden ihr die Handfesseln abgenommen. Sofort trat sie auf die Polizisten ein und traf einen Beamten am linken Oberschenkel und rechten Schienbein. Sie wurde in eine Sicherungszelle abgegeben. Eine Befragung war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema