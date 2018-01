Alko-Raser mit 157 km/h im Innviertel ertappt

KIRCHDORF/INN. Nach einer Radarkontrolle ist für einen 24-jährigen Autofahrer der Führerschein weg: Er fuhr in alkoholisiertem Zustand auf der Altheimer Bundesstraße in Kirchdorf/Inn um 57 km/h zu schnell.

Nicht nur zu schnell, auch alkoholisiert unterwegs Bild: Symbolfoto: vowe

Wie die Polizei am Montag Früh berichtet, wurde der 24-Jährige bereits am Samstag Nachmittag bei einer Radar-Messung in Kirchdorf (Bezirk Ried) ertappt. Der Mann aus Altheim fuhr auf der Altheimer Bundesstraße statt der erlaubten 100 km/h um 57 km/h zu schnell. Zuvor hatte er gleich drei Autos überholt. Außerdem war er mit 0,86 Promille alkoholisiert. Dem Altheimer wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema