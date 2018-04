Alexander Berger: Ein Leben im Volleyball-Schlaraffenland

Volleyballer Alexander Berger steht im Finale um den italienischen Meistertitel.

Alexander Berger, Volleyball-Profi beim italienischen Spitzenklub Perugia Bild: privat

Während hierzulande Volleyballspiele der höchsten Liga vor einigen hundert Fans stattfinden, tun sie dies in Italien vor tausenden, mitunter sogar zehntausend. Nicht umsonst wird die dortige Serie A gerne als beste Volleyballliga der Welt bezeichnet – in welcher noch kein österreichischer Spieler den Meistertitel holte. Bisher zumindest. Als ersten könnte dies nun Alexander Berger gelingen. In der „Best of seven“-Finalserie steht es zwischen seinem Klub Perugia und Titelverteidiger Lube Civitanova vor dem heutigen dritten Aufeinandertreffen 1:1.

Auch wenn der „Scudetto“, wie die Italiener den Meistertitel nennen, bei den meisten Fans die größte Bedeutung genießt, wäre dieser nicht die erste Trophäe, welche der 29-Jährige in dieser Saison stemmen würde. Den italienischen Cup sowie Supercup hat sich Perugia bereits gesichert und in der Champions League gelang wie im Vorjahr der Einzug in das Final Four am 12. und 13. Mai im russischen Kazan.

Wie jede große Karriere begann auch jene Bergers einmal ganz klein. Konkret auf einer Wiese gegenüber seines Elternhauses in Aichkirchen, auf der ein paar Sportbegeisterte einen Beachvolleyballplatz aufschütteten. Dort unternahm der heutige Nationalteamkapitän an der Seite seines älteren Bruders seine ersten Gehversuche im Volleyball. Sein Aichkirchner Freundeskreis fing regelrecht Feuer und nahm alsbald im Namen von Schwertberg an Jugendmeisterschaften teil. „Weil wir keine eigenen Trikots hatten, spielten wir kurzerhand in Rapid-Dressen,“ erinnert sich Berger gerne zurück, der über Wels und Hypo Tirol schließlich den Weg in den Profi-Sport fand.

Der Schritt zu Perugia war ein mutiger, zahlte sich für den Ehemann von Ex-Schwimmstar Mirna Jukic, die vor rund einem Jahr die gemeinsame Tochter Ariana zur Welt brachte, allerdings aus. Genießen kann er auch die Zeitfenster zwischen den Partien: „In Perugia wirst du als Volleyballer auf der Straße wiedererkannt, aber für gewöhnlich in Ruhe gelassen.“

