Alarmstufe 3: Brand auf einem Bauernhof

WALLERN/Trattnach. Um 19.22 Uhr gab es Brandalarm im Ortsteil Uttental. Zwölf Feuerwehren sind zum Brand eines landwirtschaftlichen Objektes ausgerückt.

Brandalarm der Warnstufe 3 im Bezirk Grieskirchen. In Uttental in der Gemeinde Wallern an der Trattnach brennt ein landwirtschaftliches Objekt.

Näheres ist noch nicht bekannt. Wir informieren weiter.

