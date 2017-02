Alarm wegen offener Haustür: Reglose Person schlief Rausch aus

OFTERING. Eine reglose Person meldete eine Passantin der Polizei. Sie hatte nachgeschaut, weil ihr die offene Haustür verdächtig vorkam. Polizisten fanden dann einen aggressiven 31-Jährigen und Suchtgift.

Cannabis Bild: Reuters

Am Samstag endete ein Polizeieinsatz bei einer offensichtlich hilflosen Person mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Um 12:25 Uhr hatte eine Passantin die Polizei in Hörsching alarmiertt, dass bei einem Einfamilienhaus die Haustür weit offen stehe. Da ihr das verdächtig vorgekommen sei, habe sie nachgeschaut und von der Haustür aus in einem Zimmer eine reglose Person am Bett gesehen habe, die sich auch auf ihr lautes Zurufen nicht bewegt habe.

Als die Beamten beim Haus eintrafen, hielt sich der 31-jährige Hausbewohner bei der Haustür auf. Der Mann, der offensichtlich durch Alkohol oder andere Substanzen beeinträchtigt war, gab trotz mehrmaliger Aufforderung seine Identität nicht bekannt und schloss die Tür hinter sich zu. Offensichtlich wollte er unter allen Umständen eine Nachschau im Haus verhindern. Dabei wurde der 31-Jährige auch aggressiv gegenüber den Beamten. Nach mehrmaliger Abmahnung und Androhung der Festnahme wurde er schließlich festgenommen, da er sein Verhalten nicht einstellte.

Keine hilflose Person im Haus

Polizisten durchsuchten das Haus nach der eventuell hilflosen Person ab. Außer dem 31-Jährigen hatte sich jedoch niemand im Haus aufgehalten. Offensichtlich hatte der Mann aufgrund seiner Beeinträchtigung so tief geschlafen, dass er die Rufe der Passantin nicht gehört hatte.

Bereits bei der groben Nachschau im Haus wurden zahlreiche Suchtmittel und Suchtgift-Utensilien, sowie zwei Hanf-Aufzuchtzelte, davon eines im Vollbetrieb, gefunden. Sämtliche Suchtmittel und Zubehör wurden vorläufig sichergestellt.

Der Bewohner und der 34-jährige Hausbesitzer werden der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema