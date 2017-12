Afiesl als Partner begehrt

Ahorn und Helfenberg wollen mit 1. Jänner 2019 fusionieren. In einem Postwurf machen die Bürgermeister der Gemeinden, Josef Hintenberger und Stefan Hölzl (beide VP), der Nachbargemeinde Afiesl das Angebot, sich "anzuhängen". Optimal sei die Teilung Afiesls entlang der bestehenden Pfarrgrenzen heißt es in dem Infoschreiben. Weil die Gemeinde St. Stefan aber ihrerseits mit Afiesl in einem Fusionsprozess steht, kommt dort der Postwurf aus der Nachbargemeinde nicht allzu gut an, zumal erst im Jänner Bürgerabende in Afiesl geplant sind. Bisher ging man davon aus, dass nur der Ortsteil "Waldhäuser" an Helfenberg/Ahorn abgetreten werden soll. Von Pfarrgrenzen sei bisher keine Rede gewesen. Man ist um Beruhigung bemüht und will sich zum Postwurf nicht äußern, sondern zuerst die Bürger informieren.

