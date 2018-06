Achtung, ein großes Stauwochenende droht

LINZ. Mit der heutigen Zeugnisverteilung im Osten Österreichs starten die verkehrsintensivsten Tage auf Österreichs Transitstrecken.

Ab in den Süden oder zum Grand Prix in die Steiermark: Staus lassen sich wohl kaum vermeiden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dazu kommt, dass neben Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auch in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die Sommerferien beginnen. Wer daher zum Formel-1-Grand-Prix nach Spielberg fahren will, sollte am Sonntag früh aufstehen. Sonst droht ein langer Stau.

Die Verkehrsclubs warnen jedenfalls vor Verzögerungen. So ist laut ÖAMTC wegen neuerlicher Verlängerung der Kontrollen an den Grenzen mit Wartezeiten zu rechnen, vor allem an den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden in Tirol und am Grenzübertritt Walserberg in Salzburg.

Grenzkontrollen, Nadelöhre

Stauanfällige einspurige Baustellenbereiche wird es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen über den Sommer nur durch den Karawankentunnel auf der A11 und auf der Pyhrnautobahn (A9) an den Tunnelbereichen bei Klaus und im Gleinalmtunnel geben. Mit erhöhtem Staurisiko müssen die Urlauber auch in den Gegenverkehrsbereichen auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Pongau und Reittunnel (bis Mitte Juli) und auf der Brennerautobahn (A13) bei Schönberg und Matrei am Brenner rechnen. Als Nadelöhr in und aus dem Süden wird sich wieder die Fahrt durch Slowenien erweisen. Die Autobahn ist zwischen Ptuj und der slowenisch-kroatischen Grenzstation bei Gornji Macelj immer noch nicht vollständig ausgebaut.

"Erfahrungsgemäß hält sich das Stau-Aufkommen an den ersten Ferienwochenenden in Grenzen. Der Urlauberschwung aus Nordrhein-Westfalen am dritten Juli-Wochenende wird die erste große Welle im Sommerreiseverkehr bringen", prognostiziert die ÖAMTC-Mobilitätsinformation. Ab dann wird es kein Wochenende ohne Stau geben. Besonders heftig wird das Wochenende von 28. und 29. Juli, wenn in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien beginnen, gleichzeitig aber auch bereits die ersten Urlauber die Heimreise antreten.

Tipps für Spielberg

Früh losfahren: Wer vor 7.30 Uhr auf dem Formel-1-Areal ankommt, hat gute Chancen, ausgedehnten Staus zu entgehen, so der ÖAMTC.

Alternativen: Die letzten Kilometer können mit dem Rad zurückgelegt werden: In Weißkirchen (9,7 km entfernt) und beim G’schlössl Murtal bei Großlobming (7,3 km entfernt) stehen Park-&-Bike-Parkplätze zur Verfügung. Von Linz gibt es mit dem Zug eine Direktverbindung nach Knittelfeld, dort gibt es kostenlose Shuttles.

Video: Die Verkehrsprognose für 1. Juli 2018

