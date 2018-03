Achtung Linz: Jetzt droht noch mehr Stau

LINZ. Die Baustelle auf der A7-Autobahnbrücke ist nun für die Lenker richtig spürbar: Die Teilsperre löste gestern Staus aus, ab heute wird der Verkehr auf einer Fahrbahn gebündelt.

Das gibt es auch im staugeplagten Linz nur selten: Stau am Sonntag. Gestern war das der Fall. Grund war die Baustelle rund um die A7-Autobahnbrücke, wo bis März 2020 zwei zusätzliche Fahrbahnen ("Bypässe") errichtet werden. "Der Stau reichte abschnittsweise von Urfahr bis nach Dornach zurück", berichtet Martin Steininger, Bezirksinspektor bei der zuständigen Autobahn-Polizeiinspektion Neumarkt.

Weiter Staugefahr auf der A7

20 bis 30 Minuten standen Lenker im Stau, die aus dem Mühlviertel auf der A7 nach Linz wollten. In der Folge gab es sogar auf der Leonfeldner Straße Verzögerungen. Grund für den sonntäglichen Stau war, dass auf der A7 für 24 Stunden der Abschnitt zwischen der Ab- und Auffahrt Urfahr Richtung Linz gesperrt worden war, um dort die Baustelle einrichten zu können. Der Verkehr wurde über die Freistädter Straße umgeleitet.

Ab heute droht neue Staugefahr: Ab vier Uhr morgens wird der Verkehr in Urfahr in einem 600 Meter langen Bereich vor der Autobahnbrücke auf der Richtungsfahrbahn Freistadt gebündelt. Das heißt: Alle Lenker, die aus dem Mühlviertel kommen, werden auf diese Richtungsfahrbahn umgeleitet. "Aber es wird in beiden Richtungen weiterhin zwei Fahrstreifen geben", sagt Christoph Pollinger, Sprecher des Autobahnbetreibers Asfinag.

Die Fahrstreifen werden allerdings auf 2,10 Meter verengt sein. Auf der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn wird mit dieser Maßnahme Platz für die Baustelle geschaffen. Diese Regelung gilt bis Ende Juni. "Die Ausfahrt Urfahr ist von der Baustelle jedoch nicht betroffen", sagt Pollinger.

Von Juli bis Ende 2018 rollt dann der gesamte Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Linz. In dieser Zeit ist in Urfahr auch die Auffahrt auf die A7 in Richtung Freistadt gesperrt. Hier werden die Lenker über die Freistädter Straße zur Auffahrt in Dornach gelotst.

Im gesamten Baustellenbereich gilt ein Tempolimit von 60 km/h. Ab dem Sommer wird diese Geschwindigkeitsreduktion per section control überwacht.

"Mehr Zeit einplanen"

Die Polizei wird heute die Verkehrssituation besonders genau im Auge behalten. Polizist Martin Steininger rät Lenkern, sich auf die neue Situation auf der A7 einzustellen: "Es wäre nicht schlecht, zumindest in den ersten Tagen mehr Zeit für den Weg nach Linz einzuplanen." Er vermutet keine allzu großen Verzögerungen, da ja weiterhin in beide Richtungen zwei Spuren zur Verfügung stehen: "Aber es braucht erfahrungsgemäß immer ein bisschen, bis sich die Autofahrer an neue Situationen gewöhnt haben."

