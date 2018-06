Achtung Falle: Änderungen bei der Altersteilzeit

TRAUN. Die Altersteilzeit ermöglicht einen gleitenden Übergang vom Erwerbsleben in die Alterspension. Zehntausende Arbeitnehmer haben sie in den vergangenen Jahren genutzt.

Infoveranstaltung von Arbeiterkammer und OÖNachrichten am 3. Juli Bild: Wodicka

Heuer hat die neue Regierung Änderungen bei der Altersteilzeit beschlossen, die mit 1. Jänner 2019 wirksam werden.

Von diesem Datum an wird das Zugangsalter schrittweise angehoben. Für viele Arbeitnehmer stellt sich die Frage: Bin ich von Verschlechterungen betroffen?

Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 3. Juli, um 18.30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz-Land in Traun werden Ihnen Arbeiterkammer Oberösterreich und OÖN die wesentlichen Änderungen bei der Altersteilzeit vorstellen und Ihre Fragen zu diesem Thema umfassend beantworten.

Änderungen bei der Altersteilzeit: Dienstag, 3. Juli, Beginn 18.30 in der Arbeiterkammer in Traun (Kremstalstraße 6). Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 050 6906-5611 oder per Mail an linz-land@akooe.at

