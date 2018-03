Achtung: Am Wochenende kommt der Winter zurück

OBERÖSTERREICH. Die Wintergarderobe muss noch herhalten: Nach einer frühlingshaften Woche wird es ab Samstag wieder frostig. "Es kann gut sein, dass es im ganzen Land weiß ist", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms.

Die Winterjacke sollte man noch nicht einpacken. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Woche beginnt regnerisch, aber mit angenehmen Temperaturen.

Der Dienstag verspricht freundlicheres Wetter. Bei Höchstwerten bis 13 Grad ist es meist trocken. Im Flachland zeigt sich die Sonne am häufigsten. Einzelne Regenschauer sind am Böhmerwald und an der südlichen Landesgrenze wahrscheinlich.

Wärmer anziehen sollte man sich am Mittwoch. Am Vormittag werden nur 2 bis 6 Grad und Schauer erwartet. Obwohl es im Laufe des Tages auflockert, steigen die Temperaturen nicht über 10 Grad.

Am Donnerstag steht ein schöner Frühlingstag bevor. "Es wird der schönste Tag der Woche", kündigt Ohms an. Bei bis zu 15 Grad und Sonnenschein lässt es sich draußen gut aushalten, bevor sich der Frühling langsam wieder vertschüsst.

Bereits am Freitag ziehen dichte Wolken auf. Zeitweise regnet es, mancherorts kann es sogar unter 1000 Metern schneien. Bei 6 bis 10 Grad entsprechen die Temperaturen aber noch der Jahreszeit.

Steil bergab geht es am Samstag. "Dass es am Wochenende kalt wird, können wir schon sicher sagen", sagt Ohms.

Tagsüber rechnet er mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Wie viel Schnee fallen wird, sei noch sehr ungewiss. "Von 0 bis 20 Zentimeter ist in Linz alles möglich", sagt der Meteorologe.

Das Winter-Wetter soll bis mindestens Montag anhalten.

Wettervorhersage für Montag:

