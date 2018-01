Achan Malonda, die Königin der Dinnershow

LINZ. Ganz Aug’ und Ohr sind die Gäste bei den Auftritten von Achan Malonda (34) bei der Dinnershow "Schuhbeck’s teatro" in der Linzer Tabakfabrik.

Mit ihren Auftritten begeistert die Sängerin das Publikum. Bild:

Ganz Aug’, wenn sie sich in der paillettenbestickten Abendrobe, den Mini-Zylinder mit Federbusch auf dem Kopf, glamourös in Szene setzt. Ganz Ohr, wenn sie ihre noble, verführerische Soul-Stimme ertönen lässt.

Ihre stilistische Bandbreite ist beeindruckend – vom Elektro-Partysound bis zum deutschsprachigen Chanson. Besonders das liegt ihr am Herzen, "denn mein großes Vorbild ist Hildegard Knef".

"Es ist mein Debüt bei Schuhbeck’s teatro", sagt Achan (sprich: Aischan). Ein hinreißendes Debüt im Spiegelsaal der Tabakfabrik, dessen Atmosphäre die Künstlerin genießt: "Das Publikum ist ganz nahe an der Bühne, man sieht die Gesichter, bekommt ein Feedback." In Linz ist sie erstmals zu Gast – und schwärmt von den "gemütlichen, herzlichen Menschen" und der "tollen Bar-Szene".

Stationen einer Karriere

Auf ihre afrikanischen Wurzeln ist Achan Malonda stolz: Ihre Mutter stammt aus dem Kongo, ihr Vater aus dem Sudan. Aufgewachsen ist sie in Essen, und die Musikalität wurde ihr in die Wiege gelegt. Mit sechs Jahren brachte sie sich selber das Klavierspielen bei. Ihre eigentliche Leidenschaft galt aber dem Gesang. Während der Schulzeit schloss sie sich einem Konzertchor an, ihren ersten Solo-Auftritt hatte sie auf der Hochzeit ihres Bruders. "Da hat meine Mutter gesagt, dass ich toll singen kann", sagt sie. Ein Lob aus berufenem Mund, "denn die Mama hat ein absolutes Gehör".

Zunächst entschloss sich Achan zu einer akademischen Karriere, studierte Volkswirtschaftslehre in Freiburg und Medienwirtschaft in Stuttgart. Doch bald regte sich ihre Liebe zur Musik umso stärker. Von 2007 bis 2009 gab sie in Hamburg die "Sarabi", die Königin der Löwen (im gleichnamigen Musical), und gewann ab 2010 künstlerische Konturen bei unzähligen Auftritten ihrer Showgirl-Familie "Chixx Clique" in Hamburg und Berlin.

"Ich habe mit meiner Band auf Galas gesungen, auf Firmenfeiern und Modenschauen und habe auch moderiert", sagt Achan. 2013 ließ sie sich in Berlin nieder, wo sie derzeit an ihrem ersten eigenen Musik-Album arbeitet und Kolumnen für ein Magazin verfasst.

Wie ein roter Faden zieht sich ihr Gesang durch die Dinnershow in der Tabakfabrik, bei der die Gäste mit einem viergängigen Menü, kreiert von Starkoch Alfons Schuhbeck, verwöhnt werden. "Ich hab’s schon selber probiert, mein kulinarischer Favorit ist die Vorspeise – Roastbeef mit Garnelen", sagt Achan, die auch selber mit Begeisterung kocht. Ihre Spezialität? "Afrikanische Hühnersuppe."

Noch bis 21. Jänner gastiert die Dinnershow in Linz. Die von den OÖNachrichten präsentierte Mischung aus Kulinarik, Magie und Unterhaltung bietet ein viergängiges Menü und zwischendurch Akrobaten, Sänger und Künstler. Tickets gibt es auf teatro-linz.at und unter Tel. 0732 / 210-224. Mit OÖNcard gibt es fünf Euro Ermäßigung.

Video: Schuhbecks teatro in Linz

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema