Abgesagte Heeres-Strukturreform lässt Hunderte Soldaten im Ungewissen

Nur für ein Dutzend bereits beförderte Kommandanten steht wenig auf dem Spiel.

Generalmajor Karl Gruber (l.) bei der Übernahme des Kommandos Luftstreitkräfte im Oktober 2017. Rechts: Generalstabschef General Othmar Commenda. Bild: Heer/Pusch

Der Kommandant der Landstreitkräfte und der Kommandant der Luftstreitkräfte beehren sich ..." – so stand es in der Einladung zur vergangene Woche abgehaltenen Gedenkveranstaltung zu Ehren des im April 1945 abgeschossenen und ermordeten US-Piloten Walter P. Manning in Hörsching. Alleine: Die Funktionen der Einladenden gibt es gar nicht. Oder vielmehr besser gesagt: Sie gibt es nicht mehr.

Denn die vom Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil "befohlene" Heeresstrukturreform, die diese Kommanden geschaffen hatte, wurde vom neuen Chef in der Roßau, Mario Kunasek, kassiert. Genauer gesagt "auf unbestimmte Zeit verschoben".

Für Generalleutnant Franz Reißner und Generalmajor Karl Gruber heißt das: bitte warten. Auch eine weitere Funktion in der Hierarchie gibt es nicht mehr – jene des stellvertretenden Generalstabschef. Generalleutnant Bernhard Bair, eben erst in Pension gegangen, wird nicht nachbesetzt, denn, die Vertretung des ranghöchsten Soldaten – mit General Othmar Commenda ein Oberösterreicher – sollte eigentlich der Chef der neugeschaffenen Generalstabsdirektion übernehmen. Nur, diese Direktion gibt es jetzt auch nicht mehr.

Die abgesagte Reform hätte rund 70 Prozent aller Dienststellen betroffen. Sie trat Anfang 2017 in Kraft, wurde formell aber nie beschlossen. Sprich, es gab kein grünes Licht aus dem Bundeskanzleramt. Um diese Verzögerung ranken sich viele Gerüchte. Am hartnäckigsten hielt sich die Version, wonach die dem linken SP-Flügel zugerechnete Staatssekretärin Muna Duzdar den Genossen Doskozil – rechter SP-Flügel – ärgern wollte.

Kunasek will jetzt die gesamte Kommandostruktur des Heeres evaluieren. Verwaltungsvereinfachung heißt das Zauberwort dafür. Was so neu ist wie eine Heeresreform, die noch jeder Minister umsetzen wollte, was dann aber regelmäßig am fehlenden Geld gescheitert ist.

Auf der Strecke zu bleiben drohen Hunderte Soldaten, die ihre in der Reform vorgesehenen Positionen "dienstzugeteilt" längst eingenommen haben. Nicht wenige haben dafür ihren Wohnsitz gewechselt. Ihr Frustrationspegel ist extrem hoch, hört man. Wesentlich entspannter können die für Leitungsfunktionen Vorgesehenen auf die Evaluierung warten – die Rede ist von einem Dutzend Offizieren. Selbst wenn es ihre Positionen künftig doch nicht geben sollte – ihre Beförderungen (Brigadier, Generalmajor oder Generalleutnant) werden nicht wieder rückgängig gemacht.

