Abbiegen bei Rot: Es fehlen nur Details für Test in Linz

LINZ/WIEN. Plan wird kommende Woche in Wien präzisiert.

Rechtsabbiegen bei Rot wird in Linz getestet. Das ist schon länger fix. Kommende Woche wird nun bei einem Termin mit Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) in Wien konkretisiert, welche Kreuzungen genau im Stadtgebiet Versuchszone werden könnten. Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) würde den Test an mehreren Kreuzungen bevorzugen, wie er den OÖN gestern sagte.

Bei der Fahrt nach Wien wird Hein nächsten Freitag Vorschläge im Gepäck haben, welche Kreuzungen die Experten der Fachabteilung für geeignet halten. Drei bis fünf Kreuzungen stehen zur Auswahl, welche es genau sind, wollte Hein noch nicht verraten. "Das werden wir in Wien besprechen."

Kreuzungen, an denen es bereits jetzt Extra-Ampeln für das Rechtsabbiegen gebe, sind vom Test ausgenommen. "Es sollten schon Kreuzungen ausgewählt werden, die sich gut eignen", so Hein. Geklärt werden auch noch die rechtlichen Voraussetzungen für den Testlauf. Würde Rechtsabbiegen bei Rot dauerhaft erlaubt, müsste laut Hein die Straßenverkehrsordnung geändert werden.

Wie werden die Verkehrsteilnehmer auf die Möglichkeit des Abbiegens bei Rot aufmerksam gemacht? Hein sieht das Modell Deutschland als besser an, bei dem Zusatzschilder vor den Kreuzungen ausdrücklich das Abbiegen bei Rot erlauben. In den USA gilt diese Erlaubnis immer, außer wenn es ausdrücklich verboten ist.

Wenn am Freitag alle Fragen geklärt werden, könnte es schnell ernst werden mit dem Testlauf. Denn die Zusatzschilder seien schnell aufgestellt, so Hein. (rgr)

