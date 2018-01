Ab heute entspannt sich die Lawinensituation langsam

LINZ. Verbreitet Warnstufe drei in Oberösterreichs Bergen

Mit dem Niederschlag ist es vorbei. Nach einer Woche Schneefall, Regen und Wind in Sturmstärke beruhigt sich das Wetter heute Nachmittag langsam. "Ab Mittwoch herrscht Lawinenwarnstufe drei. Der Schnee beginnt sich langsam zu setzen", sagt Florian Stifter, Leiter des Lawinenwarndienstes Oberösterreich.

Es wird ungewöhnlich warm, bis Donnerstag steigen die Temperaturen in 1500 Metern Seehöhe auf sieben Grad an, im Flachland sind sogar zweistellige Temperaturen möglich. Gebannt ist die Lawinengefahr trotz Senkung der Warnstufe aber noch lange nicht. "Es bleibt vor allem im freien Skiraum äußerst kritisch. Die Hänge sind großteils noch geladen", sagt Stifter. Auch gestern blieb der Pyhrnpass geschlossen, der Hengstpass wurde wegen der akuten Lawinengefahr ebenso gesperrt. Auch zu den Langbathseen in Ebensee gab es kein Durchkommen.

Die Bergrettung ist in Alarmbereitschaft. "Unterhalb von 1900 Metern sind Nassschneelawinen möglich, im Hochgebirge ist es derzeit viel zu riskant", sagt Christoph Preimesberger, Leiter der oberösterreichischen Bergrettung. Er schätzt den heutigen Mittwoch als besonders gefährlich ein. Bereits gestern versuchte die Bergrettung gefährdete Gebiete mit dem Hubschrauber abzufliegen. "Das Wetter lädt dieser Tage eher auf die Piste ein", sagt auch ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. (geg)

