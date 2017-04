AK-Test: Kritik an Käfigeiern im Osterstriezel

LINZ. Nur vier Anbieter von Ostergebäck machten vollständige Angaben, fünf verzichteten darauf. Vier Produkte werden gänzlich ohne Ei, dafür mit Palmöl hergestellt.

Am besten schmeckt's immer noch selbstgemacht: Beim AK-Test konnten nur vier der 13 gekauften Produkte mit vollständigen Angaben überzeugen. Bild: Alexander Schwarzl (Alexander Schwarzl)

Da schmeckt das Stück Striezel gleich weniger gut: Die Arbeiterkammer Oberösterreich kritisiert, dass es nur bei frischen, nicht aber bei verarbeiteten Eiern eine Kennzeichnungspflicht gäbe. Bei einer gezielten Suche bei im Handel erhältlichen Osterzöpfen und -Pinzen fanden die AK-Konsumentenschützer nur bei vier von 13 Herstellern Angaben, dass sie Eier aus Bodenhaltung enthalten würden: Dazu zählten der Butterzopf der Spar-Eigenmarke, der Lidl-Osterpinze, der Anker-Goldpinze (Penny) sowie der Heumilch-Butterpinze von Billa. Zusätzlich wird bei diesen vier Produkten auf das umstrittene Palmöl verzichtet.

Fünf Anbieter verzichten auf Angaben

Auf fünf Osterstriezeln finden sich gar keine Angaben darüber, wie die Legehennen gehalten wurden, die die Eier der Produkte produziert haben. So verzichten Hofer und die regionalen Bäckermeister Ölz, Reichl Brot und Reisenberger Brot auf Angaben zur Art der Tierhaltung auf ihren österlichen Hefegebäcken. Unverzichtbar scheint bei den äußerst günstigen Produkten von Hofer (Osterstriezel) und Ölz (Riesen-Osterzopf) der Einsatz von Palmöl zu sein.

Ohne Eier, dafür mit Palmöl

Gänzlich ohne Eier werden der Wiener Zopf von Clever, der S-Budget Striezel, der Thurner Butterzopf (Unimarkt) sowie Merkurs Butterstriezel hergestellt, wobei bei den günstigen Produkten von Clever und S-Budget Palm- und Rapsöl statt Butter verwendet wurde.

Hintergrund des Interesses der Konsumentenschützer ist, dass in Österreich und der gesamten EU die Eierproduktion von Legehennen in der konventionellen Käfighaltung 2012 verboten wurde - der Import jedoch nicht. Erlaubt seien noch "ausgestaltete Käfige", die den Tieren mehr Platz, Sitzstangen und Nester bieten. In Österreich spielt diese Halteform keine Rolle mehr und wird Ende 2019 gänzlich verboten sein. In einigen Mitgliedsstaaten wie Portugal und Ungarn ist sie aber noch weit verbreitet.

In Österreich werden pro Kopf und Jahr 235 Eier konsumiert. Dieser Bedarf wird zu 85 Prozent durch die Inlandsproduktion gedeckt, der Rest muss importiert werden. Durch eine Lücke in der Kennzeichnungspflicht ist die Herkunft bei verarbeiteten Produkten wie Nudeln, Mayonnaise oder Backwaren nicht klar zu erkennen. Sie müsse geschlossen werden, fordert die Arbeiterkammer.

Die Herkunft muss klar erkennbar sein

Die Konsumentenschützer empfehlen, nur Produkte mit Eiern zu kaufen, deren Herkunft klar erkennbar ist. Bei Eiern aus Österreich sei eine artgerechte Haltung garantiert. Außerdem müssen die heimischen Legehennehalter noch weitere Kriterien für das Tierwohl und die Nachhaltigkeit erfüllen, beispielsweise gentechnikfreie Fütterung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema