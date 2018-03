AK-Rechtsexperten erstritten 22,7 Millionen Euro

LINZ. 36 Juristen arbeiten für die Rechtsschutzabteilung der oberösterreichischen Arbeiterkammer.

Sie konnten im Jahr 2017 für fast 90.000 hilfesuchende Mitglieder rund 22,7 Millionen Euro erstreiten, berichtet Chef-Juristin Helga Kempinger. Den Großteil davon, fast 14 Millionen, machten erfolgreiche Klagen bzw. Interventionen im Sozialrecht aus. Kempinger verwies auf den Fall eines 52-jährigen Linzer Arbeiters, der durch sein langjähriges Hantieren mit einem Presslufthammer schwere Durchblutungsstörungen an den Händen erlitten hatte. Die AUVA habe die Versehrtenrente gestrichen, weil sich sein Zustand angeblich wieder verbessert habe. Durch einen von der AK angestrengten Prozess wurde erreicht, dass der 52-Jährige die Rente weiterhin erhält.

In arbeitsrechtlichen Fällen wurden rund 3,2 Millionen Euro, in Insolvenzverfahren 5,6 Millionen Euro erstritten. Die meisten Konflikte fielen laut AK in der Hotellerie- und Gastronomie-Branche, im Einzelhandel und bei Arbeitsüberlassern an. Viele Beschäftigte würden sich zwar über ihre Rechte informieren, aber aus Angst um den Job auf Klagen verzichten. Mehr als 90 Prozent der rechtlichen Hilfe erfolge während oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

