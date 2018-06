99 und kein bisschen müde

"Lieblingssache" nennt Ludwig Mayr das Binden von Reisigbesen und das Flechten von Strohkörben. Im 100. Lebensjahr steht der Altenberger nach wie vor auf Handwerksmärkten.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Den Händen, die Halme und Weiden fassen, ist anzusehen, dass ihnen Untätigkeit fremd ist. Schwielen zeugen davon, dass sie stets zugepackt haben. Es war nie Zeit, sie in den Schoß zu legen. Ludwig Mayr beschwert sich nicht. Seit 40 Jahren flicht er Körbe und bindet Besen. Das sei eine langwierige Angelegenheit. "So bin ich halt alt geworden, vor lauter Arbeit", sagt er, "denn ohne Arbeit ist man krank."

Das traditionelle Handwerk, das die Menschen einst auf den Höfen in langen Winternächten beschäftigte, hat der Mühlviertler früh erlernt. Vom älteren Bruder, der Holzschuhe und Körbe fertigte, schaute er sich etwas ab. Da sechs Kinder auf dem elterlichen Sacherl in Preising, wo es einen Ochsen und ein paar Kühe gab, nicht zu ernähren waren, wurde der Bub mit dreizehneinhalb Jahren zu einem Bauern geschickt. Zum Arbeiten. Körbeflechten. Strohdächer-Ausbessern. Bis der Vater starb und mit Hitler der Krieg kam, dem der junge Bursch wohl am liebsten einen Korb gegeben hätte.

Versichern und Haare schneiden

"Es war keine leichte Zeit, wir haben oft wie kleine Kinder geflennt", erinnert sich der Altenberger, der zur Flugabwehr eingeteilt war, 1940 im Frankreichfeldzug, 1941 als Nachschub in Russland, dann wegen des Vormarsches der Alliierten nach Deutschland zurückkommandiert, Kriegsgefangenschaft in Ostfriesland. Am 15. September 1946 stand Ludwig Mayr wieder vor der Tür des elterlichen Hofes. Als Vertreter der Bundesländer-Versicherung machte er später bei den Mühlviertler Bauern ein gutes Geschäft, weil er ihnen auch half, Licht in Stadl einzuleiten und nebenbei auf deren Frisur schaute. "Das Haareschneiden habe ich beim Militär gelernt", sagt Mayr, bei dem an Sonntagen die Männer ihre Köpfe hinhielten.

Der 99-Jährige ist ein geduldiger Mensch, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch dadurch nicht, dass in seiner Werkstatt im Keller nicht alles in Reih’ und Glied liegt. "In da Werkstatt gibt’s oiweu a weng a Sauerei", sagt er. Dafür müssen seine Materialien sauber sein. Die langen Halme des Korns, das er noch selbst mäht, wollen geputzt werden. Es dauert ein paar Tage, bis sie von Ähren und Fasern befreit sind. Die Weiden werden in drei Teile gespalten und im Sommer über Nacht im Wasser eingeweicht, damit sie geschmeidig bleiben.

Die handwerkliche Kunst hat er mit seiner Pensionierung im Jahr 1979 wieder aufgenommen und verfeinert. "Weil’s sonst zu fad geworden wär’", sagt der Ludwig, den sie bei der Versicherung aufgrund seiner Geschäftstüchtigkeit auch den "Goldenen Wickerl" nannten. Das Zubrot, das der Verkauf von Brot-, Hand- und Schwingkörben abwarf, war willkommen. Schließlich schauten Herr Mayr und seine heute 85-jährige Frau Franziska darauf, dass jedes ihrer fünf Kinder ein Stück Grund mit auf den eigenständigen Lebensweg bekam. Die zwei Töchter, drei Söhne, zehn Enkel- und zehn Urenkelkinder werden am 23. August dafür den 100er in Dankbarkeit feiern.

Etwa zwei Euro Stundenlohn

Auf wie vielen Märkten er in den vergangenen vier Jahrzehnten seine Ware feilgeboten hat, weiß der rüstige Herr nicht mehr. In Sierning hat es ihm jedenfalls seit jeher gefallen. Am 9. und 10. Juni wird er dort beim Sommermarkt des Kunsthandwerks wieder ausstellen. Um die 30 Euro kosten die Brotkörbe. Für die größeren Handkörbe, in denen an die 50 Stunden Arbeitszeit stecken, verlangt er 80 bis 90 Euro. "Die sind vor allem bei jungen Frauen gefragt", sagt der Senior. An die acht Tage hockt er in der Werkstatt, wenn es ein stattlicher Bienenkorb aus Stroh sein soll, den sich Imker als Zierde wünschen. Ein Besen aus Birkenreisig geht für 20 Euro über den Ladentisch. "Reich wird man davon nicht", so Mayr, der sich mit etwa zwei Euro Stundenlohn zufriedengibt. Es geht auch nicht ums Geld, sondern um die "Lieblingssache", wie der Altenberger sein handwerkliches Geschick bezeichnet.

Die Klientel vermag er einzuschätzen: "Schauer gibt’s gnua. Wenn wer sagt, er kummt eh nu amoi vorbei, dann kannst ihn vergessen." Und er weiß auch jenen zu antworten, die es sich überlegen und ihm vielleicht nächstes Jahr etwas abkaufen würden. "Ob i nächstes Jahr nu leb’, des woaß i net", sagt er dann. Und das schon seit 20 Jahren. Die Schmerzen, die er auf seine alten Tage verspüre, blendet er mit dem Flechten aus. "So brauch’ ich auch keine Tabletten", sagt er und macht sich ans Werk.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema