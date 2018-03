95.000 Besucher strömten zur Welser Energiesparmesse

WELS. Starker Themenmix und viele Neuheiten bescherten Besucherplus.

Der Andrang bei der von den OÖNachrichten präsentierten Messe für Bau, Bad und Energie war riesig. Bild: Weihbold

Zufriedene Gesichter nach Abschluss der Energiesparmesse in Wels, die von den OÖNachrichten präsentiert wurde. "Die Rückmeldungen der Aussteller sind sehr positiv. Mit rund 95.000 Besuchern haben wir die Zahlen vom Vorjahr leicht übertroffen", resümierte Messedirektor Robert Schneider gestern im Gespräch mit den OÖN. Vor einem Jahr kamen 94.000 Messegäste.

817 Aussteller aus zehn Nationen informierten an den drei Messe- und zwei Fachbesuchertagen über Trends und Neuheiten in den Bereichen Bau und Sanierung, Heizung, Energie und Bad. Beim Fachtag für die Sanitärbranche am Mittwoch gab es heuer einen Besucherrekord.

Gefragt waren Informationen über nachhaltiges Bauen sowie natürliche Bau- und Dämmstoffe. In der Bau-Arena wurden 450 Beratungsgespräche geführt. "Groß war das Interesse der Besucher auch an Bäder-Sanierungen ", sagt Schneider. Das Bad als Wellness-Oase gewinnt an Bedeutung. Geld wird etwa in digitalgesteuerte Licht- und Duftkonzepte gesteckt.

Viele wollten mehr über die Smart Home-Technologie wissen. Im intelligenten Haus der Zukunft werden mit dem Smartphone von der Ferne aus Rollläden bedient oder die Waschmaschine eingeschaltet, wenn die Solaranlage am Dach ausreichend Warmwasser produziert hat. In puncto Einbruchsschutz aktiviert sich das intelligente Zuhause, sobald es draußen dunkel wird: Es schaltet Lampen ein und aus, fährt die Rollläden hoch und runter oder lässt über vernetzte Lautsprecher einen Hund bellen. Und sollten die Kinder wieder einmal ihren Schlüssel vergessen haben, können die Eltern den Zugang gewähren – auch wenn sie selbst gar nicht zu Hause sind.

Internationales Interesse

Jährlich steigt auch das Interesse von internationalen Delegationen an der Leitmesse in Wels. So informierten sich Delegationen aus Südkorea sowie mehreren arabischen Ländern über die neuesten Entwicklungen bei Biomasse und Photovoltaik.

Groß war der Andrang auch an den beiden Ständen der OÖNachrichten, wo die Besucher an der Verlosung eines Seat Ibiza teilnehmen konnten. (krai)

