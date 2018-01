93-Jährige nicht ins Spital gebracht: Sanitäter freigestellt

LINZ. Die betagte Patientin war gestürzt und hatte sich den Arm gebrochen, die Rettung brachte sie aber nicht ins Krankenhaus. "Das ist nicht unser Standard", hieß es dazu am Dienstag vom Roten Kreuz. Die Sanitäter wurden bis auf Weiteres vom Rettungsdienst freigestellt.

Ein Sturz war der Grund für den Notruf, den Angehörige einer 93-jährigen Linzerin vergangenen Donnerstag kurz vor Mitternacht absetzten. Die betagte Frau hatte sich dabei den Oberarm gebrochen. Um 0.04 Uhr trafen zwei ehrenamtliche Sanitäter des Roten Kreuzes in ihrer Wohnung ein, brachten die Linzerin aber nicht ins Krankenhaus – die OÖN haben berichtet.

Zwölf Stunden später wurde sie vom Notarzt mit knapp 39 Grad Fieber, Verdacht auf Lungenentzündung und der schweren Verletzung angetroffen. Er zeigte die Sanitäter wegen unterlassener Hilfeleistung an.

"Keine Anzeichen für Gefahr"

Während das Rote Kreuz am Montag die Anzeige nur in einer knappen Stellungnahme bestätigt hatte, äußerte man sich gestern ausführlicher: "Zum Zeitpunkt des Einsatzes gab es keine Anzeichen dafür, dass Leib und Leben der Frau in Gefahr waren oder sonstige Umstände vorlagen, die einen sofortigen Rettungstransport notwendig machten". Die Patientin sei ansprechbar gewesen. Aufgrund der Anwesenheit der Angehörigen und des festgestellten Allgemeinzustandes hätten die Sanitäter von einem Transport Abstand genommen. Bis zur restlosen Klärung des Falles seien die betroffenen Sanitäter aber nicht mehr im Rettungsdienst tätig.

"Im Zweifel ins Spital"

Maximilian Burkowski kennt die Abläufe beim Roten Kreuz wie kaum ein anderer. Der 28-Jährige ist Ausbildungsleiter für Rettungssanitäter in Linz und Umgebung und seit zehn Jahren ehrenamtlich für das Wohl der Menschen unterwegs. Jede zweite Woche unterrichtet Burkowski angehende Rettungssanitäter.

Mindestens 130 Stunden Theorie und 160 Stunden Praxis müssen diese absolvieren, um die kommissionelle Abschlussprüfung, die von einem Arzt geleitet wird, zu bestehen. Sieben Monate dauert die Ausbildung durchschnittlich. Zum aktuellen Fall möchte sich Burkowski nicht äußern. Es sei aber nicht der Standard, von Transporten ins Krankenhaus abzusehen.

"Es gibt einen strukturierten Ablauf, wenn es um die Erkennung von Krankheiten und Verletzungen geht", sagt er. Dieser umfasst fünf Schritte, kann auch die Messung von Blutdruck und Körpertemperatur beinhalten. "Es geht darum, so schnell wie möglich zu erkennen, ob jemand in einer kritischen Verfassung ist. Ist dies der Fall, muss ein Notarzt nachgerufen werden." Es gebe auch interne Notfälle, die nicht leicht zu erkennen sind. Im Zweifel sollten Patienten aber immer ins Spital gebracht werden. "Außer, der Patient verweigert den Transport. Diesen Wunsch gilt es dann zu akzeptieren", erklärt Burkowski.

Dieser sogenannte Revers muss von den Patienten selbst unterschrieben und von einem Zeugen bestätigt werden. Die Voraussetzung für eine Unterschrift unter einen Revers ist die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Patienten.

Heikle Situationen werden geübt

Die Einsätze der Sanitäter seien oft hektisch, werden aber genauso oft geübt. "In der Ausbildung werden viele Szenarien nachgespielt. Reanimationen werden geübt, das Verhalten bei Herzinfarkten oder starken Blutungen geschult", sagt der 28-Jährige. Die Aufopferung seiner Freizeit sei ihm der Dienst beim Roten Kreuz "einfach wert".

