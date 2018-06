79-Jährige beim Schwammerlsuchen abgestürzt - tot

GOSAU. Eine 79-jährige Frau wurde am Sonntagvormittag nach einer Suchaktion leblos aufgefunden.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am Samstag brach eine 79-Jährige aus dem Bezirk Gmunden gegen 9:30 Uhr in Gosau zum sogenannten "Gothartl" auf, um Schwammerl suchen zu gehen.

Heute Morgen wollte ihr Sohn nach seiner Mutter sehen und fuhr zu ihrem Haus. Dort traf er jedoch nicht auf die 79-Jährige und stellte fest, dass diese noch nicht wieder heimkehrte. Er verständigte den Bergrettungsdienst in Gosau und schilderte dem Einsatzleiter die Sachlage. Der Bergerettungsdienst machte sich auf die Suche nach der 79-Jährigen. Gegen 8:45 Uhr fand man die verunglückte Frau in einem Bachgraben. Sie dürfte aus rund 70 Meter Höhe abgestürzt sein und ist an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema