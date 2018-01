72-Jährige rutschte in Mühlbach und ertrank

VÖCKLABRUCK. Eine leblose 72-Jährige wurde am Montagnachmittag aus dem Mühlbach in Vöcklabruck geborgen.

Der Einsatzort Bild: laumat.at

Gegen 14:30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Rettung zur Unglücksstelle am Mühlbach gerufen.

Bei näheren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen 72-jährige Frau handelte.

Die Pensionistin hatte bereits am Sonntagnachmittag mit ihrem Hund das Haus verlassen und wollte Richtung Schrebergartenhütte spazieren. Dabei dürfte sie ausgerutscht und so unglücklich gestürzt sein, dass sie den Halt verlor, in die Mühlbach fiel und ertrank.

Die Verstorbene wurde zu diesem Zeitpunkt bereits von Bekannten gesucht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema