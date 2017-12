70 Meter hoher Kran umgestürzt

HEILIGENBERG. Ein 70 Meter hoher Autokran ist Donnerstagmittag in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) beim Baumfällen umgestürzt.

Ein abgebrochener Ast, der auf eine Kette an dem Kran fiel, brachte das 37 Tonnen schwere Fahrzeug aus dem Gleichgewicht. Verletzt wurde niemand, bestätigte die Polizei einen Radio OÖ-Bericht.

Der 35-jährige Fahrer half mit dem Autokran zwei Forstarbeitern, mehrere alte Eichen entlang der Zufahrtsstraße zum örtlichen Sportheim zu fällen. Die Bäume wurden mit einer Kette am Kran befestigt. Als ein Stamm umgelegt werden sollte, brach ein Ast, fiel auf die Kette und die fehlende Spannung brachte das Schwerfahrzeug ins Wanken. Durch die Schwingungen rutschten die seitlichen Stützen des Krans von ihrer Holzunterlage, sanken in den weichen Untergrund und die Maschine kippte um. Die Bergung dauerte am späten Nachmittag noch an.

Video: Kran auf Sportanlage gestürzt

Bereits vor gut zwei Wochen, am Nikolaustag, stürzte im Linzer Stadtteil Dornach ein Baukran um. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, eine Straße musste gesperrt, für zwei Straßenbahnlinien ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema