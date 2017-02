70-Jähriger nach Schwächeanfall in Bach ertrunken

ROHRBACH. Jede Hilfe zu spät kam für einen 70-jährige Mühlviertler aus Schwarzberg (Bezirk Rohrbach), der beim Walken einen Schwächeanfall erlitten haben dürfte und in der Folge in einen Bach gestürzt war.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Weil der Pensionist aus Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) nicht von seiner üblichen Tour heimgekehrt war, machte sich seine Ehefrau am Donnerstag auf die Suche. Sie entdeckte den 70-Jährigen schließlich kopfüber im Wasser. Der Mann dürfte, wie die Polizei am Samstag bestätigte, nach Kreislaufproblemen eine 30 Meter hohe Böschung hinabgestürzt und im Bach ertrunken sein.

