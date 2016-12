70 Einbrüche, 700.000 Euro Beute: Einbrecher-Quartett wurde verhaftet

LINZ. Polizisten brachen Weihnachtsfeier ab, um moldawische Kriminaltouristen festzunehmen.

Ein Teil der Beute und der Einbruchswerkzeuge, die die Polizei sicherstellen konnte Bild: Firma fotokerschi.at e.U.

Abgelegene Firmenareale auf dem Land ohne direkte Nachbarschaft: Das waren die bevorzugten Ziele einer vierköpfigen Einbrecherbande aus Moldawien, die die Kriminalpolizei am 15. Dezember aus dem Verkehr ziehen und festnehmen konnte. Den Männern im Alter zwischen 28 und 35 Jahren werden seit 2011 rund 70 Einbrüche in Gewerbe- und Industriegebieten in Oberösterreich zugeordnet. Die Beute – Bargeld, Handys, Laptops und Firmenautos – betrug mehr als 700.000 Euro.

Es war ausgerechnet der Abend der Polizei-Weihnachtsfeier, an dem die Kriminaltouristen wieder einmal zuschlugen. Die Beamten wussten bereits aufgrund der bisherigen Ermittlungen und den Informationen von Verbindungsbeamten in Moldawien, dass die Bande in dieser Nacht wieder aktiv werden würde, aber nicht genau wo. "Wir wussten dann, dass sie acht bis neun Stunden in einem Gewerbegebiet im Bezirk Perg verbrachten", sagt Chefinspektor Rudolf Frühwirth von der Diebstahlsgruppe im LKA. Als die Täter mit ihrer "Arbeit" fertig waren, wurden sie in der Nähe der Autobahn in St. Valentin festgenommen.

Die Verdächtigen legten ein Geständnis ab und befinden sich in der Justizanstalt Garsten. Die Bande kam regelmäßig für drei bis vier Wochen nach Oberösterreich zum Einbrechen. Pro Nacht wurden mehrere Taten durchgeführt. Als Stützpunkt diente eine von einem Landsmann angemietete Wohnung in Wien. Dort wurde auch ein Teil der Beute sichergestellt, darunter auch Schlüssel von gestohlenen Firmenautos. Von dem Geld dürfte das Quartett in seiner Heimat gut gelebt haben. "Wenn das Geld aus war, kamen sie wieder nach Österreich", sagt Frühwirth.

Bei den Einbrüchen ging die Bande nicht zimperlich vor. Bei einem Einbruch im Bezirk Steyr-Land transportierten sie einen 800 Kilo schweren Tresor mit einem Hubwagen vom Büro in die Lagerhalle, den Behälter brachen sie mithilfe zweier Gabelstapler auf. Die Beute betrug 3000 Euro. Ein Coup im Bezirk Kirchdorf war da schon ergiebiger: 143.000 Euro Bargeld wurden gestohlen.

Aufklärungsquote gestiegen

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl forderte mehr rechtliche Handhabe für die Ermittler. So müsse die Polizei Zugriff auf die Autobahnen-Videoüberwachung der Asfinag bekommen. Auch bei Einbruchsdelikten müsse ein "kleiner Lauschangriff", das Abhören von verdächtigen Gesprächen, etwa in Autos, möglich sein. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich rund 1800 Einbrüche in Wohnungen und Häuser gezählt. Die Polizei rechnet heuer mit einem Minus von rund 30 Prozent. Gestiegen sein dürfte heuer hingegen die Zahl der Firmeneinbrüche. Endgültige Zahlen würden aber noch nicht vorliegen, so Pilsl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema