6,4 Millionen Euro für Ausbau der Medizintechnik

LINZ. Unter dem Titel "MED UP – Medical Upper Austria" haben Gesundheits- und Wirtschaftsressort eine Initiative zum Ausbau des Medizintechnik-Standorts ins Leben gerufen.

"Das Projekt soll helfen, dass sich diese Branche noch schneller entwickeln kann und wir die Chancen durch die Medizin-Fakultät nutzen", sagt Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (VP).

Kooperationspartner sind 50 Unternehmen, JKU, Kepler-Klinikum, Fachhochschulen und der bestehende Medizintechnik-Cluster (MTC). "Die strukturierte Zusammenarbeit von Versorgung, Lehre und Forschung führt zu einer besseren Patientenversorgung", ist Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) überzeugt.

6,4 Millionen Euro werden in ein Leitprojekt, eine Strategie, in eine Innovationsplattform und kooperative Projekte investiert. "Medizintechnik ist ein wichtiger Zukunftsmarkt, in dem sich Oberösterreich international positionieren kann", sagt MTC-Bereichssprecher Axel Kühner.

