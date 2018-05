580.000 feierten auf dem Urfahrmarkt

LINZ. Das größte und älteste Volksfest in Österreich: Auch 201 Jahre nach seiner Gründung ist die Anziehungskraft des Jahrmarktes am Donauufer in Linz-Urfahr ungebrochen

Auch das OÖN-Maskottchen Mostdipf hatte seine Freud auf dem Urfahrmarkt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Standler strahlten mit der Sonne um die Wette, als sie Bilanz über den gestern Abend zu Ende gegangenen Urfahraner Jahrmarkt zogen. „Alle sind sehr zufrieden, das Wetter war ein großer Glücksfall“, sagt Anke Merkl, die für den Jahrmarkt am Donauufer zuständige Leiterin der Abteilung Wirtschaft und EU des Linzer Magistrats. 580.000 Besucher kamen in den vergangenen neun Tagen auf den vor 201 Jahren gegründeten Jahrmarkt.

Besonders zufrieden sind die Schausteller, die ihre Geschäfte im Freien aufgebaut hatten. In den Hallen war an den heißen Tagen am ersten Jahrmarkt-Wochenende die Schaulust etwas gebremst.

118.000 Halbe Bier

Musikalischer Hochbetrieb nicht nur im Bierzelt, sondern auch im Autodrom herrschte gestern, als im Schlader-Autodrom fünf Blasorchester auftraten. Im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“ gaben gestern Nachmittag die Bundesbahnmusik, das Blasorchester der Linz AG, die Musikkapelle der Kleinmünchner und das Kolping-Blasorchester Konzerte.

Mit dem warmen Wetter stieg auch der Durst der Besucher. 118.000 Halbe Bier und 29.000 Limonaden zischten durch die durstigen Kehlen. Mit 9500 Portionen Grillhenderl und 51.000 Portionen Bratwürstel stillten die Jahrmarktbesucher ihren Hunger. An vielen Standln gab es zudem weitere Gustohappen wie die bei Groß und Klein nach wie vor beliebte Schaumrolle, Steckerlfische vom Holzkohlengrill oder knofelige Langos.

„Sky Fall“ kam sehr gut an

Manche Marktfahrer hatten sich freilich weniger schönes Wetter gewünscht. „Wenn es warm ist, haben die Leute nicht so großen Appetit auf Bratwürstel“, sagt zum Beispiel eine Würstelfrau. Im Vergnügungspark ist nach wie vor Autodrom ein Hit, ebenso das Ringelspiel für Kinder. Ein besonderer Spaß war wieder das vor wenigen Jahren eingeführte Kugelspiel im Wasserbecken, wo sich Kinder in luftgefüllten Kunststoffkugeln auf dem Wasser fortbewegen.

Auf Anhieb ausgezeichnet angekommen ist der erstmals auf dem Urfahrmarkt vertretene, 80 Meter hohe „Sky Fall“. Trotz des stolzen Preises von sieben Euro pro Fahrt war jeder Durchgang im neuen Fahrgeschäft voll besetzt.

Video: Testfahrt im "SkyFall" am Urfahrmarkt

