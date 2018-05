58 Prozent der Oberösterreicher pendeln

LINZ. Arbeitsklima-Index: Pendler sind im Schnitt mit ihrem Arbeitsplatz dennoch zufriedener als Nicht-Pendler.

Jeden Tag pendeln viele Oberösterreicher zwischen ihrem zu Hause und dem Arbeitsplatz. Bild: Volker Weihbold

Wer am Morgen auf den Einfahrtsstraßen nach Linz im Stau steht, hat es schon geahnt: Oberösterreich ist ein Pendlerland. Das bestätigt auch die jüngste Auswertung des Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Gestern präsentierte Präsident Johann Kalliauer die Daten.

Bundesweit sind 52 Prozent der Arbeitnehmer Pendler - das heißt sie verlassen ihre Wohngemeinde, um zur Arbeit zu kommen, Oberösterreich reiht sich mit 58 Prozent auf dem vierten Platz unter den Bundesländern ein (siehe Grafik).

Nur acht Prozent fahren öffentlich

Auffallend ist, dass Oberösterreich ein Autofahrerland ist: Während bundesweit 71 Prozent der Pendler mit dem Pkw an ihren Arbeitsplatz gelangen, sind es bei uns 86 Prozent. Mit neun Prozent Radfahrern liegt Oberösterreich unter dem Österreich-Schnitt von zwölf Prozent.

Besonders groß ist der Aufholbedarf bei den öffentlichen Verkehrsmitteln: Die nutzen in Oberösterreich lediglich acht Prozent. In ganz Österreich sind es mit 24 Prozent dreimal so viele.

Die überwiegende Mehrheit legt eher kurze Distanzen zurück: Insgesamt 64 Prozent fahren je Wegstrecke maximal 15 Kilometer, lediglich drei Prozent 51 Kilometer oder sogar mehr. Je länger der Weg, desto schlechter schätzen die Arbeitnehmer die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit ein.

Kurze Strecken und bessere Bezahlung am Arbeitsplatz könnten ein Grund sein, warum Oberösterreichs Pendler – trotz Stauproblematik – im Schnitt zufriedener sind als Nicht-Pendler: Letztere haben einen Arbeitsklima-Index von 105 Punkten, die Pendler liegen mit 109 Punkten knapp darüber.

