58-Jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

WEYER. Schwer verletzt wurde ein 58-Jähriger aus Weyer bei Forstarbeiten am Samstag in der Gemeinde Weyer.

Bild: Weihbold

Der 58-Jährige war gegen 14:15 Uhr mit dem Schnitt einer rund 14 Meter hohen Fichte beschäftigt. Dabei brach der Wipfel ab und traf den zur Seite gegangenen Mann am Körper. Er blieb schwer verletzt am Waldboden liegen. Er verständigte seinen Schwiegersohn per Handy, der wiederum in der Nähe mit Arbeiten beschäftigt war.

Der Verletzte konnte von der Bergrettung Losenstein, der Rettung Weyer, der Polizei Weyer und freiwilligen Helfern aus sehr abgelegenem, unwegsamen Gelände gerettet werden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Amstetten geflogen.

