55-Jähriger von Hund gebissen - Polizei sucht Besitzer

FELDKIRCHEN AN DER DONAU. Nachdem ein 55-jähriger Fußgänger in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem fremden Hund angefallen und gebissen worden ist, sucht die Polizei nun Hinweise zu dem Hundebesitzer.

Bild: Weihbold

Es war am vorvergangenen Sonntag, als der 55-Jährige aus Feldkirchen an der Donau gegen 15 Uhr von Freudenstein in Richtung Oberhart spazierte. In einem Waldstück wurde der Mann von dem schwarzen Hund angefallen und am rechten Oberarm gebissen. Das Opfer wurde von der Rettung in das UKH Linz gebracht.

Angaben zum Besitzer des schwarzen Hundes, der so groß wie ein Bernhardiner gewesen war, konnte das Opfer nicht machen. Auch blieben die Erhebungen bis dato ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Ottensheim unter der Telefonnummer 059133 – 4337 erbeten.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar kari90 (224) 28.06.2018 08:06 Uhr Im Moment habe ich echt das Gefühl, dass es immer mehr Tierfreunde gibt, die sich unbedingt einen bellenden Vierbeiner zulegen müssen und es ganz normal finden, dass dieser mit sich selber Gassi geht. Heuer fällt das irgendwie besonders extrem auf und ich hatte schon mehrmals den Fall, dass ich wieder umgedreht bin, weil ein herrenloser Hund unterwegs war. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema