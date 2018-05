52-jährige Mühlviertlerin seit knapp einer Woche vermisst

FREISTADT. Eine 52-Jährige aus dem Bezirk Freistadt wird seit Mittwoch vermisst. Susanne Müllner dürfte laut der Vermisstenanzeige ihres Sohnes zuletzt am Mittwoch gegen 16.00 Uhr mit ihrem Pkw, einem schwarzen Peugeot 206, in der Gemeinde Liebenau unterwegs gewesen sein.

Eine sofort eingeleitete Suchaktion nach der aus Wartberg ob der Aist stammenden Frau, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb laut Polizei vorerst erfolglos. Das unwegige Gelände wurde abgesucht. Eine neuerliche Suchaktion ist laut Einsatzkräfte "sehr schwierig", wie Thomas Löffler, Vermisstenfahnder beim LKA Oberösterreich, nachrichten.at sagte. Weil neue Hinweise fehlen würden. Ein Unfall werde befürchtet.

Die Angestellte, die in einem Supermarkt arbeitet, war an diesem Tag alleine zuhause. Die Teilzeit-Kraft hatte an diesem Tag frei. Ihr Mann und ihre beiden erwachsenen Kinder waren zu dieser Zeit in der Arbeit.

Handy abgeschaltet

Am Nachmittag stieg sie dann in ihren schwarzen Peugeot mit dem Kennzeichen FR-394 AR, dessen hintere Stoßstange beschädigt ist. Eine Handypeilung ortete den Pkw schließlich im Bereich Liebenau an der Grenze zum Waldviertel. Als die Familie schließlich nach Hause kam und Susanne Müllner dort nicht antrafen, versuchten sie telefonisch Kontakt zu der Mutter aufzunehmen. Ohne Erfolg - das Handy war bereits ausgeschaltet.

Die Frau ist 1,55 Meter groß und hat brünette, kurze Haare. Hinweise auf das Fahrzeug oder die Frau sind an die Telefonnummer 059133-403333 oder bei jeder Polizeidienststelle erbeten.

