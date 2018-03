48. Autofrühling zwischen E-Mobilität und einer Diesel-Diskussion

LINZ. 300 teils brandneue Modelle sind auf Oberösterreichs wichtigster Autoschau zu sehen.

Applaus brandete Donnerstagabend beim VIP-Empfang des Linzer Autofrühlings im Design Center auf, als Stimmen für die Zukunft des Dieselmotors laut wurden. Landtagsabgeordnete Evelyn Kattnigg meinte in ihrem Interview etwa, dass nicht vergessen werden dürfe, dass an der Autoproduktion in Oberösterreich 60.000 Jobs hängen. Und der Sprecher der Automobilimporteure, Günther Kerle, erklärte, dass der Trend hin zum Benzinmotor nicht unmittelbar mit der Diesel-Diskussion zusammenhänge. "Viele kleine SUV kommen neu auf den Markt. Diese Modelle sind sehr beliebt und werden mit Benzinmotoren ausgerüstet." Und Kerle legte noch nach: Dort, wo Grenzwertüberschreitungen gemessen würden, seien nicht unbedingt Orte, wo viel Fußgeherfrequenz registriert würde. "Oder haben Sie beim Linzer Römerbergtunnel schon viele Leute spazierengehen sehen?"

Das Diesel-Thema ist auch unter den Autofrühling-Besuchern aktuell. "Wir werden an den Ständen sachlich informieren", sagt der Sprecher des Linzer Autofrühlings, Ernest Wipplinger.

300 teils brandneue Neuwagen sind im Design Center zu sehen. Darunter auch etliche Modelle, die erstmals in Österreich ausgestellt sind wie die neue Mercedes A-Klasse, die G-Klasse, der Jaguar I-Pace (E-Auto, das bei Magna in Graz gebaut wird) und der Citroen C4 Cactus. Mehr als 30 Elektro-, Hybrid- und Plug in-Hybrid-Modelle parken vor dem Design Center, drinnen lädt noch der neue Nissan Leaf zum Probesitzen ein.

Die OÖNachrichten verlosen auf dem 48. Linzer Autofrühling einen Erdgas-Seat Ibiza im Wert von fast 24.000 Euro. Teilnahmekarten gibt’s am OÖN-Stand.

Der 48. Linzer Autofrühling ist noch bis Sonntag, 18. März, im Linzer Design Center (Europaplatz 1) geöffnet.

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag 9 bis 18 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 10 Euro, ermäßigte Tickets gibt’s um 8 Euro. Familientickets (2 Erwachsene, zwei Kinder bis 15 Jahre) kosten 20 Euro, die ermäßigte Familienkarte 16 Euro. Eintritt für Kinder 2 Euro, für Menschen mit einem Handicap 8 Euro. Ermäßigungen gibt’s mit der OÖNcard, mit ÖAMTC- und ARBÖ-Gutscheinen sowie für Raika-Mitglieder.

