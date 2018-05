47 Straftaten verübt: Sechs Burschen erwischt

LINZ. Sechs Burschen im Alter von 14 bis 17 Jahren, die zwischen April 2017 und April 2018 insgesamt 47 Straftaten verübt haben sollen, wurden von der Polizei ausgeforscht.

Bild: Weihbold

Bei den Taten, die sie in Linz, Wels, sowie in den Bezirken Linz-Land, Wels-Land, Vöcklabruck und Eferding verübten, gingen die Jugendlichen gemeinsam an Werk: Sie begingen Sachbeschädigungen und Diebstähle, nahmen zwei Fahrzeuge unbefugt in Gebrauch, stahlen ein Kennzeichen und brachen in Firmen, Lokale und Geschäfte ein. Bei dem Diebsgut handelte es sich vor allem um Bargeld und elektronische Geräte. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Zwei 15-Jährige aus Wels wurden während der Ermittlungen bei einem Einbruchsdiebstahl auf frischer Tat ertappt. Sie sind in Linz in U-Haft. Die übrigen Beschuldigten wurden angezeigt. Die Jugendlichen, die aus verschiedenen Bezirken Oberösterreichs kommen, sind großteils geständig.

