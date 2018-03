330 Gemeinden für Oberösterreich?

LINZ. Fusionieren oder zusammenarbeiten: Bei einer IWS-Diskussionsveranstaltung erörterten Bürgermeister und Experten Reformmodelle für Oberösterreichs Gemeinden.

Vor einem vollen Saal diskutierten unter anderem der Bürgermeister von Rohrbach-Berg Andreas Lindorfer, seine designierte Amtsleiterin Karin Fellhofer, der Bad Haller Bürgermeister Bernhard Ruf und sein Amtsleiter Franz Postlmayr. OÖN-Regionalchef Markus Staudinger moderierte (von links). Bild: Rudolf Laresser

Insgesamt 442 Gemeinden gibt es derzeit in Oberösterreich. In einem Jahrzehnt könnten es nur noch rund 330 sein. Diese Schätzung gaben Teilnehmer des Diskussionsabends "Staatsreform Bund – Land – Gemeinden. Wer beginnt damit?" am Dienstagabend ab. Zur Veranstaltung geladen hatte die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS).

Zentrale Punkte waren die Themen Gemeindefusionen und Gemeindekooperationen. Denn, wie IWS-Geschäftsführer Gottfried Kneifel in seiner Einleitung erklärte: "Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen. Sie müssen heutzutage mehr leisten denn je, haben aber weniger Mittel zur Verfügung."

In seinem Impulsreferat erläuterte der Schweizer Ökonom und Gemeinde-Experte Reto Steiner, dass größere Einheiten wirtschaftlich stärker seien und mehr für ihre Bürger leisten könnten. Fusionen seien aber nur sinnvoll, wenn sie von den Bürgern mitgetragen werden. In den anschließenden Talkrunden schilderten Bürgermeister, Amtsleiter und Experten ihre Erfahrungen.

Größe macht schlagkräftig

"Die Gemeindeentwicklung ist jetzt leichter, weil Entscheidungen nur noch von einem Gemeinderat getroffen werden", sagt Andreas Lindorfer, Bürgermeister der Fusionsgemeinde Rohrbach-Berg. "Die Qualität der Arbeit im Bürgerservice ist gestiegen, einige Angebote, wie die Kinderbetreuung, sind seit der Fusion 2015 besser."

Einen anderen Weg haben Bad Hall, Adlwang, Pfarrkirchen, Rohr und Waldneukirchen gewählt. Sie bleiben eigenständig, haben aber ihre Baurechtsverwaltung zusammengelegt. "Wir wollten durch die Kooperation unsere Schlagkraft erhöhen. Bauanträge werden jetzt zum Beispiel viel rascher abgehandelt", sagt der Bad Haller Bürgermeister Bernhard Ruf.

Dass größere Einheiten mehr leisten können, bestätigt Gerlinde Stöbich, die bereits einige Gemeindefusionen in Oberösterreich als Beraterin begleitet hat. "Ich denke, Zusammenlegungen hätten Potenzial in Oberösterreich. Man kann aber auch mittels Kooperationen innovativ sein." Und Innovationen seien nötig, um Herausforderungen wie Abwanderung und Digitalisierung zu meistern.

"Seitens des Landes gibt es ohnehin sanften Druck auf Gemeinden, die Geld aus dem Ausgleichsfonds beziehen", sagt der Engerwitzdorfer Amtsleiter Alfred Watzinger. Seine Gemeinde arbeitet punktuell mit dem benachbarten Gallneukirchen zusammen, etwa in Sachen Kinderbetreuung. "Wir sind mit mehr als 8000 Einwohnern aber auch kein klassischer Fusionskandidat." Bei Gemeinden unter 1000 Einwohnern sehe er jedenfalls Kooperationsbedarf. Ab einer gewissen Größe seien Gemeinden tatsächlich gefragt, zu kooperieren, sagt Landtagsdirektor Wolfgang Steiner. "Ziel muss es sein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Fusionen und flexible Vorgangsweisen möglich sind. Man muss sie ja nicht immer durchziehen."

Kurt Pieslinger, ebenfalls IWS-Geschäftsführer, warf ein, dass nicht nur kleine Gemeinden Finanzprobleme hätten: Wien habe über sechs Milliarden Euro Schulden. Wichtig wäre vor allem, den Ländern (und auch Gemeinden) Steuerhoheit zu verschaffen.

Strukturen hinterfragen

Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, rief Gemeinden dazu auf, ihre Strukturen ehrlich zu analysieren: "Man sollte fragen: Welche Strukturen sind sinnvoll und machen uns zukunftsfit?" Gleichzeitig solle man Menschen ihre Heimat nicht nehmen. Das heiße aber nicht, dass Gemeinden nicht zusammengelegt werden könnten.

Zusammenlegungen in Oberösterreich

In den vergangenen 15 Jahren gab es fünf Gemeindefusionen in Oberösterreich. Den Anfang machten Weyer-Markt und Weyer-Land (Bez. Steyr-Land), die am 1. Jänner 2007 zu einer Gemeinde wurden.

Am 1. Mai 2015 fusionierten Rohrbach und Berg, die Stadt heißt seitdem offiziell Rohrbach-Berg. Am gleichen Tag wurden die Gemeinden Aigen und Schlägl zu Aigen-Schlägl (Bez. Rohrbach).

Seit 1. Jänner 2018 gehört Schönegg zu Vorderweißenbach (Bez. Urfahr-Umgebung), und Bruck-Waasen ist nunmehr ein Teil von Peuerbach (Bez. Grieskirchen). Ursprünglich war auch eine Zusammenlegung mit Steegen geplant, doch die Einwohner dort stimmten mehrheitlich dagegen.

Für das Jahr 2019 sind weitere Fusionierungen geplant, beispielsweise Helfenberg und Ahorn (Bez. Rohrbach).

