33-jähriger Autofahrer krachte frontal gegen Gartenmauer

RIED IM TRAUNKREIS. In Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) fuhr am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems ungebremst frontal in eine Gartenmauer.

Der Autofahrer krachte frontal in die Gartenmauer. Bild: Matthias Lauber

Der Unfall ereignete sich auf der Pyhrnpass Straße in der Ortschaft Großendorf im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis.

Der 33-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war am Sonntag gegen 04:45 Uhr mit seinem Auto auf der Pyhrnpass Straße Richtung Voitsdorf unterwegs. "Aus unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn an und prallte ungebremst frontal in eine Gartenmauer. Das Fahrzeug wurde durch den Anprall im Frontbereich völlig zerstört. Im Auto befand sich auch der Hund des 33-Jährigen, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte davon gelaufen ist und nicht mehr aufgefunden werden konnte", sagte die Polizei.

Der Lenker war zum Glück nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte ins Klinikum Wels eingeliefert.

Die Pyhrnpass Straße war zwischen Ried im Traunkreis und Sattledt im Bereich der Unfallstelle rund eine Dreiviertelstunde für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.





