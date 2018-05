33-Jährige schlug Grapscher ins Gesicht: Prozess in Linz

LINZ. Ein 42-Jähriger, der eine 33-Jährige in einem Linzer Lokal begrapscht haben soll und das Opfer selbst müssen sich am Montag vor Gericht verantworten.

Wegen sexueller Belästigung muss sich ein 42-Jähriger am Montag vor dem Linzer Landesgericht verantworten. Dem Mann wird angelastet, eine 33-Jährige am 9. Dezember des Vorjahres in einem Linzer Lokal unsittlich berührt zu haben. Er soll ihr auf die Brust und das Gesäß gegriffen und sie dort „intensiv berührt“ haben. Kommt es zu einer Verurteilung, droht dem Mann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten.

Aber: Auch das mutmaßliche Opfer steht vor Gericht. Die 33-Jährige soll dem Mann, nachdem er sie berührt hat, mit der Faust so fest ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser einen Nasenbeinbruch mit Verschiebung erlitt. Wegen schwerer Körperverletzung drohen der Frau sechs Monate bis fünf Jahre Haft, sollte sie schuldig gesprochen werden.

