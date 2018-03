32-jährige Innviertlerin starb bei Frontalzusammenstoß

REICHERSBERG. Ein missglücktes Überholmanöver hat am Mittwochmorgen im Bezirk Ried im Innkreis zu einem tödlichen Unfall geführt.

Zu dem tragischen Unfall kam es gegen 6:30 Uhr auf der Antiesenhofener Landesstraße im Gemeindegebiet von Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) auf Höhe der Motocross Strecke. Im Ortsteil Hübig wollte der 45-jährige Lenker eines Transporters in einer leichten Rechtskurve einen Pkw überholen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Wagen der 32-Jährigen aus der Nachbargemeinde Antiesenhofen übersehen haben.

Die Fahrzeuge kollidierten nahezu ungebremst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos von der Straße geschleudert.

Die Frau wurde in dem Wrack eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Ort im Innkreis, Reichersberg und Münsteuer mussten sie befreien.

Für die Innviertlerin kam jede Hilfe zu spät, sie dürfte sofort tot gewesen sein. Der Lenker des Transporters wurde leicht verletzt. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis.

Video: Bei Glatteis passierten zahlreiche Unfälle

Die eisglatten Fahrbahnen haben im ganzen Land zu zahlreichen Unfällen im Frühverkehr geführt. Die meisten gingen glücklicherweise glimpflich aus. In der Ortschaft Rohrbach im Gemeindegebiet von St. Florian (Bezirk Linz-Land) verlor ein Audi-Fahrer gegen sechs Uhr früh die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer konnte sich selbst befreien, er wurde von Rettungskräften versorgt. Die FF Rohrbach Linz-Land wurde zur Fahrzeugbergung alarmiert.

Der Audi landete im Bachbett.Bild: www.fotokerschi.at | FF Rohrbach Linz Land

Im Bezirk Steyr-Land musste die Feuerwehr zu einer langwierigen Fahrzeugbergung ausrücken. Bei Streuarbeiten in Laussa war ein Traktor, der der Gemeinde gehört, von der eisglatten Straßen abgekommen und in einen Bach gestürzt. Der Fahrer wurde verletzt und in das LKH Steyr gebracht.

Für die Bergung des Schwerfahrzeugs musste eine Telefonleitung abgehängt werden. Mittels Kränen wurde der seitlich im Bachbett liegende Traktor zuerst aufgerichtet und dann auf einen Tieflader gehoben. Der Einsatz dauerte gute fünfeinhalb Stunden.

