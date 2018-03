32.600 Menschen unterschrieben für Integrationsklassen

STEYR/WIEN. Die Bildungsdebatte um die drohende Schließung von Integrationsklassen an Sonderschulen in Oberösterreich hat gestern den Nationalrat erreicht.

Barbara Hofer (Bildmitte) bei der Übergabe der Petition im Parlament (privat) Bild:

Die Steyrerin Barbara Hofer, Sprecherin der unabhängigen Elterninitiative an den elf betroffenen Schulstandorten, hat eine von Abgeordneten aller Nationalratsparteien – ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Liste Pilz – unterzeichnete parlamentarische Petition mit der Forderung "Überführung von Integrationsklassen an Sonderschulen ins Regelschulwesen" an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka übergeben. Von Bildungsminister Heinz Faßmann, den sie bereits persönlich zu einem Sonderschulbesuch in Oberösterreich eingeladen hat, fordert sie nun eine entsprechende Regierungsvorlage.

Seit 26 Jahren nur ein "Versuch"

"Mehr als 32.600 Menschen haben unsere Forderung für den Erhalt der I-Klassen bereits unterschrieben", sagt Hofer, die Mutter von drei Kindern ist und selbst einen schwer behinderten Sohn hat, "als betroffene Eltern sorgen wir uns um die Zukunft unserer Kinder".

Wie berichtet, droht nach 26 Jahren der Schulversuch, beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder gemeinsam in einer Klasse zu unterrichten, beendet zu werden. Österreichweit gibt es laut Hofer mehr als 30.000 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema