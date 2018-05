30-Jährige vergewaltigt: Anklage gegen Afghanen

LINZ. Tatort Skaterpark: Bis zu zehn Jahre Haft drohen.

Wegen Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft Linz Anklage gegen einen Afghanen (21) erhoben. Der Asylwerber soll im Herbst 2017 in dem Holzpavillon in einem Skaterpark in Linz-Urfahr über eine Nachtschwärmerin (30) hergefallen sein. Wie die Kripo herausfand, handelte es sich um einen mutmaßlichen Serien-Sextäter. Ihm werden noch zwei versuchte Vergewaltigungen und eine sexuelle Belästigung zur Last gelegt. Sein letztes Opfer (19) konnte den Mann abwehren und ihm eine Kratzspur im Gesicht zufügen, sodass er ausgeforscht werden konnte. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

