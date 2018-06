28-jährige Oberösterreicherin starb bei Frontalkollision im Mostviertel

WOLFSBACH/LINZ. Eine Tote aus Oberösterreich und einen lebensgefährlich Verletzten hat ein Frontalzusammenstoß am Montagvormittag auf der Landesstraße 88 im Mostviertel gefordert.

Schwerer Unfall im Mostviertel Bild: https://www.facebook.com/FFMeilersdorf/

Eine 28-Jährige aus Oftering im Bezirk Linz-Land war kurz nach 9.00 Uhr in Wolfsbach (Bezirk Amstetten) aus vorerst unbekannter Ursache mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen und gegen das Auto eines gleichaltrigen Lenkers geprallt, berichtete die Polizei.

Die Oberösterreicherin erlag ihren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 28-jährige Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde nach der Erstversorgung durch zwei Notärzte vom Hubschrauber "Christophorus 15" mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das UKH Linz geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

