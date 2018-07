26-Jähriger fuhr Fußgänger an und beging Fahrerflucht

EBENSEE. Ein Unfall auf der B145 im Gemeindegebiet von Ebensee (Bezirk Gmunden) stellt die Polizei vor Rätsel.

Denn noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall, bei dem ein 20-jähriger Fußgänger unbestimmtes Grades verletzt wurde, kommen konnte: Fest steht, dass ein 26-jähriger aus Ebensee in der Nacht auf Sonntag auf der Alten Traunstraße in Richtung zur Salzkammergut-Bundesstraße B 145 unterwegs war und dort gegen 2:25 Uhr drei am rechten Fahrbahnrand gehende Fußgänger überholte.

Was dann geschah, ist aber mehr als rätselhaft: Nach dem Überholvorgang hielt der Lenker seinen Pkw an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr einen der Fußgänger, die er soeben überholt hatte, an. Danach fuhr er in Richtung B145 weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Opfer, ein 20-Jähriger aus Ebensee, musste mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht werden.

Einer Sektorstreife gelang es zwar, den 26-Jährigen als schuldtragenden Lenker auszuforschen, allerdings konnte der junge Mann bis Sonntagmorgen noch nicht angetroffen und daher auch nicht zu seinem Fahrmanöver befragt werden, hieß es von der Polizei. Er wird wegen Verdachtes des Imstichlassen eines Verletzen, der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr und der Fahrerflucht zur Anzeige gebracht.

