21.000 Unterstützer für Integration an Sonderschulen

LINZ. Initiativen im ganzen Land setzen sich für Verbleib der I-Klassen ein: "Wir kämpfen mit allen Mitteln"

An der Kippe: gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Handicap. (vowe) Bild: OON

Nach dem OÖN-Exklusivbericht über das drohende Aus für Integrationsklassen an Sonderschulen laufen im ganzen Land Protestaktionen an. Betroffen sind elf Schulen, an neun haben Elternvereine Unterschriften-Aktionen initiiert – mit großem Erfolg. Alle zusammen wurden von mehr als 21.000 Unterstützern unterzeichnet. So wurden beispielsweise in Wels, wo das Integrative Schulzentrum Dr.-Schärf-Schule betroffen ist, 4200 Unterschriften gesammelt, für die Gmundner Nikolaus-Lenau-Schule unterzeichneten mehr als 4300 Menschen.

Integrationsklassen an Sonderschulen gibt es seit 20 Jahren. Ziel ist es, diese Schulen auch für Kinder ohne Handicap zu öffnen und damit zu vermeiden, dass Sonderschulen zu Ghettos werden. Typisch österreichisch: Obwohl es diese Klassen teils seit mehr als 20 Jahren gibt, laufen sie noch immer als "Schulversuch".

Das wird ihnen nun zum Verhängnis: Denn das Ministerium beschloss, dass nur noch fünf Prozent aller Klassen pro Bundesland als Schulversuch geführt werden dürfen. Der Landesschulrat hat eine Übergangslösung in Aussicht gestellt, die es ermöglichen soll, dass im Herbst alle I-Klassen wie geplant starten können.

Gesetz soll geändert werden

Trotzdem haben sich nun die Elternvereine zusammengeschlossen, um ihre Kräfte zu bündeln. "Je mehr Stimmen wir haben, umso eher werden wir gehört", sagt Christian Steinhuber, Elternvereinsobmann an der Welser Schärf-Schule. Eine Facebook-Gruppe wurde gestartet, im März gibt es ein Treffen. Ziel ist eine Gesetzesänderung, sagt Steinhuber: "I-Klassen sollen keine Schulversuche mehr sein, sondern in das Regelschulwesen übernommen werden."

Dieses Ziel könnte auch der Landtag unterstützen. Die Grünen bringen bei der Sitzung am 8. März eine Resolution an die Regierung ein, die I-Klassen an Sonderschulen in das Regelschulwesen zu übernehmen. "Die anderen Parteien signalisieren Unterstützung", sagt Grünen-Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz. Auch im Bildungsministerium wird offenbar nach einer Lösung gesucht. Kommende Woche soll es auf Beamtenebene ein Treffen zu diesem Thema geben.

Unterdessen setzen die Eltern ihren Widerstand fort. "Wir kämpfen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln", sagt Katja Hattmannsdorfer, Elternvereinschefin der Martin-Boos-Landesschule in Gallneukirchen. Die Unterstützung in der Bevölkerung sei groß: "Die Leute verstehen nicht, warum man ein gut funktionierendes System abdrehen will."

