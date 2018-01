200-Betten-Hotel in Hinterstoder eröffnet

HINTERSTODER. Nach nur acht Monaten Bauzeit wurde am Samstag ein neues Hotel mit 100 Zimmern der Explorer-Gruppe in Hinterstoder offiziell eröffnet.

V.l.: Markus Schröcksnadel, Hinterstoder Wurzeralm AG, Heike Baumgartner, Managerin Explorer Hotel Hinterstoder, Helmut Wallner, Bürgermeister von Hinterstoder, Katja Leveringhaus, Geschäftsleitung Explorer Hotels, LH-Stellvertreter Michael Strugl, Jürnjakob Reisigl, Geschäftsleitung Explorer Hotels. Bild: Explorer Hotel

Rund 9,6 Millionen Euro investierte die bayerische Explorer Gruppe in ihr insgesamt siebtes Hotel. Der Betrieb läuft seit Dezember, nun wurde es offiziell eröffnet. „Für die Pyhrn-Priel-Region ist die Erweiterung des Bettenangebotes von besonderer Bedeutung. Daher bringen Hotelprojekte wie das neue Explorer Hotel in Hinterstoder wichtige Impulse, in touristischer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht„, sagt LH-Stellvertreter Michael Strugl. Von diesem neuen 200-Betten-Hotel werde die gesamte Region ganzjährig profitieren. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Urlaubsgäste in Oberösterreich um ein Drittel gestiegen, sagte Strugl: „Zusätzliche Investitionen in die touristische Infrastruktur bringen noch stärkeres Wachstum.“

Das neue Hotel mit 100 Zimmern soll rund 40.000 Nächtigungen im Jahr beherbergen. Im Haus gibt es unter anderem Räumlichkeiten für Seminare, Wellness und Fitness. „Alle Explorer Hotels sind zertifizierte Passivhaus-Hotels und klimaneutral“, sagte Katja Leveringhaus, die gemeinsam mit dem Oberstdorfer Hotelier Jürnjakob Reisigl die Gruppe gegründet hat und die Geschäfte führt. Die Entscheidung, in Hinterstoder ein Hotel zu errichten, sei auf der Hand gelegen, so Leveringhaus: „Hinterstoder ist eine äußerst entwicklungswillige und -fähige Destination, die zudem sehr gut aus den Wirtschaftsräumen Linz, Graz und Wien erreichbar ist.“ Das Hotel verfügt lediglich über ein Frühstücksangebot und umfasst kein Restaurant, wodurch auch die örtliche Gastronomie von dem neuen Hotel profitiert.

