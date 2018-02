200.000 Liter Gülle in Lenzing ausgeflossen

LENZING. Erst in den nächsten Tagen kann geklärt werden, ob das Grundwasser in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) verunreinigt wurde. Nach den Tätern wird noch gesucht.

Einen geruchsintensiven Einsatz hatte die Feuerwehr in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) am Samstagnachmittag zu absolvieren. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten sich Unbekannte zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu schaffen gemacht und dort den unversperrten Schieber der Güllegrube geöffnet.

Die Folge: 200.000 Liter Gülle traten aus und überfluteten den Stall und die Melkkammer des betroffenen Bauern. Durch den Rückstau im Bereich der Drainage gelangte die Jauche auch auf umliegende Felder und in den Ausweichschacht.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr Reibersdorf und benachbarten Landwirten, die zu Hilfe eilten, ist es zu verdanken, dass die Gülle nicht in das angrenzende Siedlungsgebiet und in fließendes Gewässer gelangte.

Die Feuerwehr war mit 18 Personen rund eineinhalb Stunden lang im Einsatz und konnte so weitere Schäden für die Umwelt und für Personen verhindern.

Ob das Grundwasser in Lenzing durch den Gülleaustritt verunreinigt wurde, wird die zuständige Behörde in den nächsten Tagen klären. Seitens der Polizei laufen die Ermittlungen hinsichtlich jener Personen, die den Gülleaustritt verursacht haben.

